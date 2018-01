DIAGRAMA DE FLUJO SOBRE INUTILIDAD SINDICAL

Quizás pareciera que Solidaritat Obrera tiene algún tipo de fijación con algunos. Y es cierto. La actitud de la Dirección nos parece prepotente, cínica en ocasiones y maleducada en otras. Su comportamiento en los últimos dos años largos (negociación de convenio) acabaría con los adjetivos descalificativos del diccionario. Ejercicio agotador, se define sola.

Pero claro, ver las actitudes de cierta parte que representa al lado social, el grupo mayoritario, aún nos deja más perplejos, ojipláticos. Sobre todo después de ver que han convertido el desarrollo del XXVI Convenio en algo parecido al mercado de Calaf, con negociaciones partidistas, particulares e interesadas en virtud de sus míseros representantes (acuerdo de Puerta Cocheras, personal administrativo, negociación ctos…), saber que el más que posible incumplimiento de convenio por parte de la Dirección (“Mitjà style”) que afecta al grupo más grande y numeroso de la empresa, la Operación rondará las 1600 personas, no es motivo siquiera para convocar una asamblea informativa en la que explicar la situación actual. Igual les duele que la iniciativa partiera de otros que no sean ellos.

Es por ello que les hemos hecho un gráfico para ver si son capaces de entender algo:

Como podréis observar no escribimos nada nuevo bajo el sol, sencillamente se trata de la situación actual de las relaciones laborales en Metro. Ahora vosotros decidís a quien colocáis en cada lugar según la conclusión. Nosotros lo tenemos claro, pero lo que importa es que vosotros también lo tengáis.

Conclusión 1º: ¡Vaya! Formas parte del “tridente”

Tu forma de actuar solo hace que demostrar conformismo y servilismo. Has demostrado que no sabes y no quieres luchar, prefieres arrodillarte y pactar lo que te interesa para los intereses de tus delegados y afiliados (puerta cochera, jornada Euro, etc…) a cambio de permitir que la formación y la asignación sean el precio a pagar a la Dirección, con la que te sigues llevando de maravilla, porque así te lo han impuesto. Buscarás excusas y renunciarás a la lucha solo por tus intereses personales y sindicales.

Da igual los motivos, pero sabemos que unos dirán “espero a mi Asamblea de afiliados”, otros “que se queme el primero que yo me callo y así salgo ganando” y otros…. Otros para que decir nada si no saben nada y si les insistes entran en bucle insustancial.

Pues nada que estos son como un “Dejà Vu” de los mejores momentos del “mejor convenio de la historia de Metro”.

Conclusión 2º: ¡Enhorabuena! Todavía te queda dignidad Sindical

Nada que decir, todos nuestros respetos y ánimos, eliges el inconformismo, la lucha y eso te honra, decides luchar porque sabes que es la única forma de hacer que esta Dirección te respete. No aceptas chantajes que beneficien a unos y condenen a otros, intentas ser digno y honrado. Quizás pierdas, pero el simple hecho de luchar por lo justo te hace sentir bien. Cuenta con nosotros si ésta ha sido tu decisión.