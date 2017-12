AVISO 1032017 – HEMOS PERDIDO A NACHO CABAÑAS MAGÁN. Agradecemos las muestras de cariño recibidas

Ayer 4 de diciembre acompañamos a Nacho en su último recorrido en el cementerio de Carabanchel, junto a familiares, amigxs y compañerxs de Solidaridad Obrera y otras organizaciones sindicales.

Una bacteria de hospital resistente, la “Stenotrophomonas maltophilia” nos ha quitado a Nacho cuando no lo esperábamos. La privatización de la Sanidad y los recortes en lo público disparan la mortalidad. No es cuestión de mala suerte, es cuestión de delitos sociales y económicos, que son absolutamente legales en esta “democracia” neoliberal que padecemos. A los hospitales se debe ir a curar y no a enfermar gravemente como ahora ocurre con normalidad.

Nacho entró a trabajar en metro en marzo de 1979, en la Sección de Vía, entonces en el recinto de Ventas, donde se agrupaban la mayor parte de Instalaciones Fijas. Es de familia metrera, su abuelo, dos tíos, madre y dos hermanos han sido trabajadores de Metro.

Nacho trabajó en Línea Aérea hasta su reconversión, en 1998 en el que pasó al servicio de Estaciones. Como Jefe de Sector pasó el Tribunal Médico reconociéndole la Incapacidad Permanente Total hace un par de semanas cuando ya estaba ingresado en el hospital. Nacho, licenciado en periodismo, ha ocupado en Solidaridad Obrera los cargos de más responsabilidad en la Sección de Metro, Sindicato de Transportes, Federación Local de Madrid y Confederación. Murió siendo Secretario General de Solidaridad Obrera. En Metro ha formado parte del Comité de Empresa desde 1986 hasta 2011.

Tras este desgraciado suceso han sido muchas las emotivas muestras de solidaridad y apoyo que hemos recibido, no solo de compañeras y compañeros de Solidaridad Obrera de todas las ramas de la producción y de todo el estado (Renfe, Metro, Limpieza Viaria, Jardinería, Enseñanza, Tourline, Telemarketing, Administración… Alicante, Barcelona, Cantabria…) también de las organizaciones sindicales y sociales alternativas (Confederación General del Trabajo CGT, Confederación Nacional del Trabajo CNT, Comisiones de Base CoBas, Sindicato Único de Sanidad e Higiene SUSH, Sindicato Asambleario de la Sanidad SAS, Baladre, Intersindical de Aragón IA, Alternativa Sindical de Trabajadores AST, Plataforma Sindical EMT, Colectivo Unitario de Trabajadores CUT de TUZSA, Central Unitaria de Trabajador@s CUTGaliza, Ezker Sindikalaren Konbergentzia ESK de Euskalherria, Intersindical Alternativa de Catalunya IAC, Corriente Sindical de Izquierdas CSI de Asturies, Marchas de la Dignidad de Aragón, de Asturias, de Madrid…, incluso de partidos políticos como Red Roja, Iniciativa Comunista…

Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño recibidas por compañeros de otras organizaciones sindicales de Metro, de CCOO, UGT, SLMM, STMM y CoBas. Nos llamó la atención, y así lo reflejamos, la no asistencia al tanatorio ni al sepelio, de una representación de la dirección de Metro de Madrid, la falta de humanidad la han demostrado una y otra vez cuando se jubilan los compañeros y compañeras; y en esta ocasión han vuelto a hacer honor a su merecida fama. Esta actitud solo merece nuestro repudio y profundo desprecio.

Madrid, 5 de diciembre de 2017

Por Solidaridad Obrera

LA JUNTA SINDICAL