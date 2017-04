AVISO 402017. 1º DE MAYO. ¡¡¡ORGANÍZATE Y LUCHA!!!

1º DE MAYO

¡¡¡ ORGANÍZATE Y LUCHA !!!

Sabemos cómo está el presente y lo que es peor, el futuro laboral para la clase obrera. Por más que insisten en decir por todos sus medios de intoxicación masiva que ya estamos saliendo de la crisis, que hay millones de turistas, que los números del IBEX van bien… todas y todos sabemos la cruda realidad, contratos precarios de sobrexplotación con salarios míseros y sin derechos, pensiones en el alero, puestos de trabajo de usar y tirar… Eso es lo que tenemos para hoy y para mañana.

Quienes confiaron en la vía institucional para cambiar la podredumbre social que nos han servido, tienen que reconocer, que nada ha cambiado la presencia de los “nuevos” partidos políticos en las instituciones, ya sean Ayuntamientos, Comunidades o en el Parlamento. A estas alturas sólo quienes quieren oír cuentos, les pueden seguir prestando atención a esta caterva de hipócritas y vendedores de humo.

En Solidaridad Obrera sabemos que las realidades sólo se cambian luchando colectivamente. No hay otra. Y quien afirma lo contrario miente.

Para ello, para luchar colectivamente, hace falta organización, debate de propuestas, participación activa en la toma conjunta de decisiones y a la hora de llevarlas a la práctica, sin delegar en otras u otros, nuestras responsabilidades.

O nos organizamos para luchar y defender nuestras vidas, o seguiremos perdiendo condiciones, una tras otra.

Podemos elegir, entre seguir echando la culpa al empedrado o tomar las riendas de nuestro destino. Da igual el sector del que hablemos, da lo mismo hostelería, limpieza viaria, jardinería, enseñanza, transporte… En todas partes hay descontento pero nada más. Apatía e indolencia. No podemos seguir siendo rebaño. O despertamos, dejamos de confiar en gurús trasnochados y le hacemos frente, ya que sin organización no vamos a cambiar nada, o seguiremos quejándonos, que motivos no nos van a faltar.

¡En Solidaridad Obrera nadie decide por ti, tú decides!

1º DE MAYO. MANIFESTACIÓN UNITARIA

12:00 h LEGAZPI – ATOCHA

Solidaridad Obrera: anarcosindicalismo, horizontalidad, compañerismo, apoyo mutuo.

Madrid a 21 de abril de 2017

Por Solidaridad Obrera

La Junta Sindical